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  • Son Güncelleme: 24.07.2019 17:20

'li destek vermişti! Türk bayrağına hakaret eden isimli alçak 'lı çıktı

ABD'de yaşadığı ve Suriyeli olduğu iddia edilen isimli sözde karikatüristin, Türk bayrağının üzerinde oynanmış bir şekildeki paylaşımına tepki yağmıştı. "'de " notunu düşerek paylaştığı skandal paylaşıma 'li den destek mesajları gelmişti. Türkiye'ye aleni bir şekilde hakaret eden alçağın 'lı olduğu ortaya çıktı.

O alçak PKK'lı çıktı!

Türk bayrağının üzerinde oynanmış bir şekildeki görüntüsünü "'de " notunuyla paylaşan sözde karikatüristin Suriyeli olduğu iddia edilmişti. Skandal görüntüyü paylaşan kişinin 'lı olduğu ortaya çıktı.

SKANDAL PAYLAŞIMA CHP'Lİ GEZİCİLERDEN DESTEK
Türkiye'ye aleni bir şekilde hakaret eden skandal paylaşıma ne kadar 'li Gezici varsa sosyal medyadan destek verdi.

ŞİMDİ DE ATATÜRK'Ü HEDEF ALDI
Hızını alamayan Moustafa Jacoub isimli PKK'lı alçak, şimdi de 'ü hedef alan bir paylaşım yaptı.

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KARAKALEM KARAKALEM

CHP'NİN GEZİ ZEKALILARI HEM SURİYELİLER GİTSİN DİYE BAĞIRIP ÇAĞIRIYORLAR HEM DE BU AHLAKSIZA DESTEK VERİYORLAR. HAYATLARI YALAN DOLAN.

Aynı Görüşte misiniz?
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cevapla 24.07.2019 16:36
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