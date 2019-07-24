Türk bayrağının üzerinde oynanmış bir şekildeki görüntüsünü "Türkiye'de Suriyeli mülteciler" notunuyla sosyal medyadan paylaşan sözde karikatüristin Suriyeli Moustafa Jacoub olduğu iddia edilmişti. Skandal görüntüyü paylaşan kişinin PKK'lı olduğu ortaya çıktı.
SKANDAL PAYLAŞIMA CHP'Lİ GEZİCİLERDEN DESTEK
Türkiye'ye aleni bir şekilde hakaret eden skandal paylaşıma ne kadar CHP'li Gezici varsa sosyal medyadan destek verdi.
ŞİMDİ DE ATATÜRK'Ü HEDEF ALDI
Hızını alamayan Moustafa Jacoub isimli PKK'lı alçak, şimdi de Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef alan bir paylaşım yaptı.
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CHP'NİN GEZİ ZEKALILARI HEM SURİYELİLER GİTSİN DİYE BAĞIRIP ÇAĞIRIYORLAR HEM DE BU AHLAKSIZA DESTEK VERİYORLAR. HAYATLARI YALAN DOLAN.
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