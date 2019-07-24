Türk bayrağının üzerinde oynanmış bir şekildeki görüntüsünü "Türkiye'de Suriyeli mülteciler" notunuyla sosyal medyadan paylaşan sözde karikatüristin Suriyeli Moustafa Jacoub olduğu iddia edilmişti. Skandal görüntüyü paylaşan kişinin PKK'lı olduğu ortaya çıktı.

SKANDAL PAYLAŞIMA CHP'Lİ GEZİCİLERDEN DESTEK

Türkiye'ye aleni bir şekilde hakaret eden skandal paylaşıma ne kadar CHP'li Gezici varsa sosyal medyadan destek verdi.

ŞİMDİ DE ATATÜRK'Ü HEDEF ALDI

Hızını alamayan Moustafa Jacoub isimli PKK'lı alçak, şimdi de Mustafa Kemal Atatürk'ü hedef alan bir paylaşım yaptı.