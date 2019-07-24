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  • 24.07.2019 15:10
  • Son Güncelleme: 24.07.2019 15:28

önemli detayı açıkladı! daha önce 'ye gelebilirdi ama...

, " daha önce 'ye gelebilirdi fakat Temyiz davasından vazgeçmedi. Hakan Atilla zor şartlarda bile doğru olanı savundu. Bir an önce Halk Bank davası kapanmalı." açıklamalarında bulundu.

güvenli bölge için ile yapılan ortak çalışma hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

HAKAN ATİLLA ZOR ŞARTLARDA BİLE TÜRKİYE'Yİ SAVUNDU
daha önce 'ye gelebilirdi. Fakat bunun için temyiz davasından vazgeçmek istemedi. Temyiz davasından vazgeçmesi durumunda suçlamayı kabul etmiş olurdu. Bana göre doğrusunu yaptı. Biraz daha yatarım ama suçlu olduğumu kabul etmem dedi. Hakan Atilla zor şartlarda bile doğruyu ve ülkesini savundu. Kendisine ve ailesine geçmiş olsun diyoruz. Tüm kurumlarımızla her zaman yanlarında olduk. Bir an önce Halkbankdavasının da kapanması gerekiyor.

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