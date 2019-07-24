Bedelli askerlik, yedek astsubay başvuru nasıl yapılır? Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından bedelli askerlik, yedek subay ve yedek astsubay başvurular alınmaya devam ediyor. Bedelli askerlik başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar için takvim açıklandı. İsteyen her yükümlü bedelli askerlik düzenlemesinden yararlanmak için başvuru yapabilecek. Peki, Bedelli askerlik, yedek astsubay başvuru nasıl yapılır? 2019 Bedelli askerlik başvuru son gün ne zaman? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU SON GÜN NE ZAMAN?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 16 Temmuz'da başlayan bedelli askerlik başvuruları 31 Temmuz 2019 tarihinde sona erecek.

e-Devlet veya askerlik şubesinden yoklamalarını yaptıracak ve bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini yapacaktır.