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  • Son Güncelleme: 21.07.2019 04:13

Diyarbakır'da bir 'lı terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesinde düzenlenen operasyonda polisin teslim ol çağrılarına ateşle karşılık veren 'lı terörist çıkan da etkisiz hale getirildi.

Diyarbakır'da bir PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde polisin teslim ol çağrılarına ateşle karşılık veren bir 'lı terörist çıkan da etkisiz hale getirildi.

Sento Caddesi eski havalimanı kavşağı civarında terör örgütü PKK mensubunun bir apartmanın en üst katında bulunan evde saklandığı ihbarını değerlendiren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Özel Hareket polislerince eve operasyon düzenlendi.


Operasyonda polislerin teslim ol çağrılarına ateşle karşılık veren terörist çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi. Bir özel harekat polisi ise yaralandı.

Yaralanan polis hastaneye kaldırıldı.

Ev sahibi karı koca ekiplerce gözaltına alınırken, bölgedeki güvenlik önlemi artırıldı.

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