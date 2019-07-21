Son dakika haberine göre, Bingöl'ün Yedisu kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.



İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Bingöl-Yedisu ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, son 2 günde Bingöl'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8 olmuştur. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.