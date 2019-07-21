Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 21.07.2019 23:33
  • Son Güncelleme: 21.07.2019 23:52

Son dakika... 'de 'ya büyük darbe! Etkisiz hale getirildiler

Son dakika haberine göre, 'ün Yedisu kırsalında ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

PKK'ya büyük darbe! Etkisiz hale getirildiler

Son dakika haberine göre, 'ün Yedisu kırsalında ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Bingöl-Yedisu ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, son 2 günde Bingöl'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8 olmuştur. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika... Bingöl'de PKK'ya büyük darbe! Etkisiz hale getirildiler
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri