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  • Son Güncelleme: 22.07.2019 19:36

'dan açıklaması: ile iş birliğini genişletmeye hazırız

’nin 'dan satın aldığı hava savunma sistemleriyle ilgili Rusya’dan yeni bir açıklama geldi. Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosteh'in Başkanı , S-400 hava sistemlerinin belirli parçalarının Türkiye’de üretilmesine yönelik görüşmelerin devam ettiğini belirterek, “Rakiplerimizin ilişkilerimize yönelik müdahale girişimlerini başarıyla aşıyoruz. Türkiye ile havacılık, helikopter üretimi ve enerji alanlarında iş birliğini genişletmeye hazırız” ifadelerini kullandı.

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosteh'in Başkanı hava savunma sistemleri ve savunma sanayisinde ve arasındaki artan iş birliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ve Rusya arasında sanayiye yönelik ilişkilerin büyüdüğünü vurgulayan Çemezov, "Türkiye, Rosteh ve Rusya'nın kilit ortaklarından biridir. ve arasında askeri-teknik alandaki iş birliği olumlu yönde ilerliyor." diye konuştu.

"PROJELER ARASINDA GELİŞMİŞ UÇAK VE HELİKOPTER SİSTEMLERİ YER ALIYOR"
Türk ve Rus siyasi liderleri arasında yürütülen yakın ve yapıcı görüşmelere işaret eden Çemezov, "Kurumlarımız ve şirket temsilcilerimiz arasında yürütülen görüşmelerin de sayesinde rakiplerimizin ilişkilerimize yönelik müdahale girişimlerini başarıyla aşıyoruz." dedi.

Rusya ve Türkiye'nin çeşitli ortak projeler yürüttüğünü belirten Çemezov, "Bu projeler arasında gelişmiş uçak ve helikopter sistemleri, parçaları ve temin edilen silahların satış sonrası hizmetleri yer alıyor. Türkiye ayrıca çeşitli menzillerdeki Rus hava sistemlerine ve tank savar sistemlerine ilgi duyuyor." şeklinde konuştu.

"PROJELER ARASINDA GELİŞMİŞ UÇAK VE HELİKOPTER SİSTEMLERİ"
Türk ve Rus siyasi liderleri arasında yürütülen yakın ve yapıcı görüşmelere işaret eden Çemezov, "Kurumlarımız ve şirket temsilcilerimiz arasında yürütülen görüşmelerin de sayesinde rakiplerimizin ilişkilerimize yönelik müdahale girişimlerini başarıyla aşıyoruz." dedi.

Rusya ve Türkiye'nin çeşitli ortak projeler yürüttüğünü belirten Çemezov, "Bu projeler arasında gelişmiş uçak ve helikopter sistemleri, zırhlı araç parçaları ve temin edilen silahların satış sonrası hizmetleri yer alıyor. Türkiye ayrıca çeşitli menzillerdeki Rus hava sistemlerine ve tank savar sistemlerine ilgi duyuyor." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE İLE İŞ BİRLİĞİNİ GENİŞLETMEYE HAZIRIZ"
Çemezov, Türkiye'nin ulusal uzun menzilli hava sisteminin oluşturulmasına yönelik istişarelerin devam ettiğinin altını çizerek, "S-400 hava sistemlerinin belirli parçalarının lisanslı bir şekilde Türkiye'de üretilmesine yönelik görüşmeler de devam ediyor." dedi.

Türkiye ve Rusya arasında askeri-teknik alandaki iş birliğinin, sivil alanlar için sağlam bir temel oluşturduğunu dile getiren Çemezov, şunları kaydetti:

"Türkiye ile teknolojik açıdan, başta havacılık, helikopter üretimi ve enerji alanlarında iş birliğini genişletmeye hazırız. S-400'lerin teslimatını Türkiye'nin talebi doğrultusunda hızlandırdık. Bu tür bir uygulama, dünyada ender görülmektedir. Sistemlerin ilk teslimatı bu ay yapıldı ve takvim doğrultusunda ilerliyoruz."

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