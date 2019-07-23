Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson'ı Twitter'dan tebrik etti.

Başbakan Erdoğan şu ifadeleri kulandı:

Birleşik Krallık'ın 77. Başbakanı olan Boris Johnson'ı tebrik ediyor, kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum.

Bu yeni dönemde Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin daha da gelişeceğine inanıyorum.