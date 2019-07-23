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  • Son Güncelleme: 23.07.2019 16:10

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 'nin yeni Başbakanı Johnson'a tebrik

Son dakika haberine göre Başkan , 'nin yeni Başbakanı 'ı Twitter'dan tebrik etti. Başkan Erdoğan, "Bu yeni dönemde Türkiye- ilişkilerinin daha da gelişeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan Johnson'a tebrik!

Başkan , 'nin yeni Başbakanı 'ı Twitter'dan tebrik etti.

Başbakan Erdoğan şu ifadeleri kulandı:

'ın 77. Başbakanı olan Boris Johnson'ı tebrik ediyor, kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum.

Bu yeni dönemde Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin daha da gelişeceğine inanıyorum.

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