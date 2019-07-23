Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson'ı Twitter'dan tebrik etti.
Başbakan Erdoğan şu ifadeleri kulandı:
Birleşik Krallık'ın 77. Başbakanı olan Boris Johnson'ı tebrik ediyor, kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum.
Bu yeni dönemde Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin daha da gelişeceğine inanıyorum.
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