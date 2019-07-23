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  • 23.07.2019 11:52
  • Son Güncelleme: 23.07.2019 12:01

Cumhurbaşkanlığı'ndan hain saldırıya sert tepki: Çok daha şiddetli karşılık verilecek

PKK/PYD terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Resulayn kentinden, dün akşam 'nın Ceylanpınar ilçesine 2 roket atıldı. Roketlerden biri Turgut Özal Mahallesi'nde bir eve isabet etti. Patlamada İbrahim Işık (17), Eyüp Atan (9), Ali Işık (21), Hatice Atan (32) ve Yusuf Atan (48) yaralandı. Hain saldırıyla ilgili açıklamam yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Silahlı kuvvetlerimiz saldırıya karşılık vermiştir, kararlılıkla bundan sonra da çok daha şiddetli şekilde karşılık verecektir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan hain saldırıya sert tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "'nın Ceylanpınar ilçesinde sınır ötesinden atılan roket sonucu yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Silahlı kuvvetlerimiz saldırıya karşılık vermiştir, kararlılıkla bundan sonra da çok daha şiddetli şekilde karşılık verecektir." dedi.

MSB: CEYLANPINAR'A ATILAN ROKETİN KARŞILIĞI VERİLMİŞTİR
Milli Savunma Bakanlığı Ceylanpınar'da beş vatandaşımızın yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıya misliyle karşılık verildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

22 Temmuz 2019 akşamı Ceylanpınar'da beş vatandaşımızın yaralanmasıyla sonuçlanan ve Suriye tarafından yapıldığı değerlendirilen roket atışlarına, sınır bölgesindeki ağır silahlarımızla meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmiştir.

7 HEDEF İMHA EDİLDİ
Ağır silahlarla verilen bu karşılık sonucunda Suriye tarafında yerleri önceden tespit edilen yedi hedef imha edilmiştir.

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