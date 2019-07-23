Ceylanpınar’da roketin düştüğü evdeki hasar görüntülendi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine Suriye tarafından atıldığı değerlendirilen ve biri çocuk 6 kişinin yaralanmasına neden olan roketin düştüğü evde meydana gelen zararın boyutu gün ağarınca açıkça görüldü.

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