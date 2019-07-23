Ceylanpınar’da roketin düştüğü evdeki hasar görüntülendi
Suriye'de terör örgütü PKK/PYD'nin kontrolündeki Haseki kentine bağlı Resulayn ilçesinden atılan roketin isabet ettiği Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki evde meydana gelen hasar, gün ağarınca görüntülendi. Saldırıda yaralanan 5 kişinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
23.07.2019 10:30
- Son Güncelleme: 23.07.2019 11:18
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine Suriye tarafından atıldığı değerlendirilen ve biri çocuk 6 kişinin yaralanmasına neden olan roketin düştüğü evde meydana gelen zararın boyutu gün ağarınca açıkça görüldü.
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Mahalle sakinlerinden Halil Çoban, AA muhabirine, roketin isabet ettiği eve yaklaşık 200 metre uzaklıkta oturduğunu belirtti.
Olay sırasında evinde akşam namazını kıldığını anlatan Çoban, "Büyük bir patlama sesi geldi. Evin içinde tüp patladı zannettim. Aradan 5 dakika geçmeden baktım polisler geldi, ambulanslar geldi. " dedi.
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