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Ceylanpınar’da roketin düştüğü evdeki hasar görüntülendi

Suriye'de terör örgütü PKK/PYD'nin kontrolündeki Haseki kentine bağlı Resulayn ilçesinden atılan roketin isabet ettiği Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki evde meydana gelen hasar, gün ağarınca görüntülendi. Saldırıda yaralanan 5 kişinin ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

23.07.2019 10:30 - Son Güncelleme: 23.07.2019 11:18
Ceylanpınar’da roketin düştüğü evdeki hasar görüntülendi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine Suriye tarafından atıldığı değerlendirilen ve biri çocuk 6 kişinin yaralanmasına neden olan roketin düştüğü evde meydana gelen zararın boyutu gün ağarınca açıkça görüldü.

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Ceylanpınar’da roketin düştüğü evdeki hasar görüntülendi

Turgut Özal Mahallesi'nde roketin düştüğü Yusuf Atan'a ait tek katlı evin damında delik oluştuğu ve pencerelerdeki camların kırılmış olduğu gözlendi. Evin avlusundaki cam ve beton parçaları ile dün geceden kalan tepsideki çay bardakları dikkati çekti.

Ceylanpınar’da roketin düştüğü evdeki hasar görüntülendi

Mahalle sakinlerinden Halil Çoban, AA muhabirine, roketin isabet ettiği eve yaklaşık 200 metre uzaklıkta oturduğunu belirtti.

Olay sırasında evinde akşam namazını kıldığını anlatan Çoban, "Büyük bir patlama sesi geldi. Evin içinde tüp patladı zannettim. Aradan 5 dakika geçmeden baktım polisler geldi, ambulanslar geldi. " dedi.

Ceylanpınar’da roketin düştüğü evdeki hasar görüntülendi

Mustafa Diken de olayı tüp patlaması sandıklarını aktararak, "Sonra komşunun evinden sesler duyduk ve buraya koştuk. Bir geldik olanlar olmuş. Arkadaşların hepsi yerde yaralanmışlar.

Ceylanpınar’da roketin düştüğü evdeki hasar görüntülendi

Çok büyük bir gürültüyle gelmiş damdan içeriye girmiş roket. Allah vatandaşımıza, milletimize zeval vermesin." ifadesini kullandı.

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