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Ceylanpınar'a roket atıldı

PKK/PYD terör örgütünün kontrolündeki 'nin Resulayn kentinden, dün akşam 'nın Ceylanpınar ilçesine 2 roket atıldı. Roketlerden biri Mahallesi'nde bir eve isabet etti. Patlamada İbrahim Işık (17), Eyüp Atan (9), Ali Işık (21), Hatice Atan (32) ve Yusuf Atan (48) yaralandı. Ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayın ardından Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de Ceylanpınar ilçesine gitti.


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