Ceylanpınar'a roket atıldı

PKK/PYD terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Resulayn kentinden, dün akşam Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine 2 roket atıldı. Roketlerden biri Turgut Özal Mahallesi'nde bir eve isabet etti. Patlamada İbrahim Işık (17), Eyüp Atan (9), Ali Işık (21), Hatice Atan (32) ve Yusuf Atan (48) yaralandı. Ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayın ardından Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de Ceylanpınar ilçesine gitti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.