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  • Son Güncelleme: 23.07.2019 00:34

Son dakika: MSB: 'a atılan roketin karşılığı verilmiştir

, ’da beş vatandaşımızın yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıya misliyle karşılık verildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada " tarafından yapıldığı değerlendirilen roket atışlarına, sınır bölgesindeki ağır silahlarımızla meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

MSB'den Ceylanpınar açıklaması

'da beş vatandaşımızın yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıya misliyle karşılık verildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

22 Temmuz 2019 akşamı Ceylanpınar'da beş vatandaşımızın yaralanmasıyla sonuçlanan ve tarafından yapıldığı değerlendirilen roket atışlarına, sınır bölgesindeki ağır silahlarımızla meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmiştir.

7 HEDEF İMHA EDİLDİ
Ağır silahlarla verilen bu karşılık sonucunda Suriye tarafında yerleri önceden tespit edilen yedi hedef imha edilmiştir.

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