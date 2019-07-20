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  • Son Güncelleme: 20.07.2019 09:01

, 'nin kararından sonra beklenen hamlesini yaptı

S-400 hava savunma sistemi bahane edilerek ortağı olduğu programından dışlanmak istenen , beşinci nesil savaş uçağı i alternatifleri değerlendiriyor. Bu kapsamda millî muharip uçak ’in çalışmalarına hız verilecek. F-35’e parça üreten Türk firmalarının da, burada edindiği tecrübeleri TFX’e aktaracağı belirtiliyor.

ABD'nin kararı sonrası Türkiye'den beklenen hamle!

Gazetesi'nin haberine göre bu kapsamda millî muharip uçak 'in çalışmalarına hız verilecek. Uçağın 2025 yılında ilk uçuşunu yapacağı, 2028'de ise hizmete gireceği belirtiliyor. Ancak savunma sanayii kaynakları askıya alınan projesinden Türkiye'nin tamamen çıkartılma ihtimaline karşı TFX'in daha erken bir tarihte motor çalıştırabileceğini ifade ediyor. tarafından tasarım çalışması süren uçağın birebir modeli geçen ay Paris Air Show'da sergilenmişti. F-35'e parça üreten Türk firmalarının da, burada edindiği tecrübeleri TFX'e aktaracağı belirtiliyor. ayrıca, envanterdeki F-16 ve F-4 uçaklarının da modernizasyon çalışmalarıyla ömrünü uzatmayı hedefliyor.

TUSAŞ/TAI'nin geliştirdiği TFX, Avrupa'nın en iyi savaş uçakları arasına girecek ve kademeli olarak F-16'ların yerini alacak. Türkiye , ve 'den sonra beşinci nesil bir muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip ülkeler arasındaki yerini alacak. Çift motorlu, radara karşı düşük görünürlüğü olan TFX, gövde içi silah taşıma özelliği, gelişmiş uçuş ve atış sistemleri, çift fonksiyonlu radar ve elektronik harp kabiliyeti ile de dikkat çekiyor.

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