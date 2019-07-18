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  • Son Güncelleme: 18.07.2019 14:52

Son dakika: Başkanı 'den flaş açıklaması: Her türlü opsiyon masada!

'nin kararına ilişkin açıklamalarda bulunan Başkanı , " alternatifleri değerlendirmeye devam edecektir. Her türlü opsiyon masada." dedi.

Türkiye'den F-35 resti!

Savunma Sanayii Başkanı , 'nin ortaklığının askıya alınmasının bir açıklama yaptı. Demir, şunları söyledi;

ANLAŞMADA YERİ OLMAYAN BİR KARAR
"F-35 olayında bugüne kadar her türlü ödemeyi, yükümlülüğümüzü kusursuz şekilde yerine getirdik.Tek taraflı alınmış bir askıya alma kararı var. Anlaşmalarda yeri olmayan bir karar. Resmi hale gelmesini bekliyoruz.

ÇIKARMA DEĞİL ASKIYA ALMA KELİMESİ KULLANILIYOR
Askıya alma kelimesi kullanılıyor, çıkartılma kelimesi değil. Çıkartılmanın kendine has hükümleri olabilir, o devrede yok.



TÜRKİYE ZORUNLU OLMADIKÇA YABANCI EKİPMAN ALMAYACAK
Türkiye'nin dışlanması durumunda uçak başına 7-8 milyon doları aşacak maliyet artışı olacak.

Türkiye zorunlu olmadıkça yabancı ekipman satın almayacak. Türk şirketleri geçici kayıplar yaşayabilir ancak sanayimiz bundan güçlenerek çıkacaktır.

HER TÜRLÜ OPSİYON MASADA
Türkiye alternatifleri değerlendirmeye devam edecektir. Her türlü opsiyon masada."

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