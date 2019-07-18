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  • Son Güncelleme: 18.07.2019 17:13

Son dakika haberi: Ankara-Washginton hattında kritik görüşmesi!

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İbrahim Kalın, ABD ile ikili ilişkilerin ve bölgesel gelişmelerin değerlendirildiği bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ankara-Washginton hattında kritik görüşme!

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İbrahim Kalın, ABD telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede 'nin ortak üretici olduğu programında askıya alınması kararından duyulan rahatsızlık dile getirildi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İki ülke başkanlarının önceki ifadeleri ile uyumlu olmayan bu karar karşısındaki tepkimiz iletilmiştir. Türkiye-ABD ilişkilerinin tek taraflı dayatmalarla sağlıklı ilerleyemeyeceğinin altı çizilmiştir" denildi.

'nin kuzeyinde kurulması planlanan güvenli bölge ile Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilmesi ve yol haritasının hayata geçirilmesi de görüşmede ele alındı.

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