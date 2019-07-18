Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye'nin ortak üretici olduğu F-35 programında askıya alınması kararından duyulan rahatsızlık dile getirildi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İki ülke başkanlarının önceki ifadeleri ile uyumlu olmayan bu karar karşısındaki tepkimiz iletilmiştir. Türkiye-ABD ilişkilerinin tek taraflı dayatmalarla sağlıklı ilerleyemeyeceğinin altı çizilmiştir" denildi.

Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan güvenli bölge ile Türkiye'nin güvenlik endişelerinin giderilmesi ve Münbiç yol haritasının hayata geçirilmesi de görüşmede ele alındı.