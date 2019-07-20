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  • Son Güncelleme: 20.07.2019 14:42

'nin 'bir gece ansızın' taktiği 'ye İHA kaldırttı!

sınırındaki askeri hareketlilik her geçen gün artarak devam ediyor. tarafından 'ın karşısında bulunan Akçakale sınırında beton blokların kaldırılması ve iş makinalarının sınırın karşı tarafına geçmesi sonrası 'Operasyon an meselesi' izlenimi hakim oldu. 'deki bu hareketlilik 'yi de etkilemiş görünüyor ki, çok sayıda iHA ile bu hareketliliği izledikleri ortaya çıktı...

Türkiye'nin taktiği ABD'ye İHA kaldırttı!

'nin gözlemlediği hareketliliği başta olmak üzere terör unsurlarıyla ya da bölgedeki başka bir güçle paylaşıp paylaşmadığı bilinmiyor.

, ABD, ve arasında uzun süredir S-400'ler üzerinden devam eden gerilim, hava savunma sisteminin Türkiye'ye gelmesiyle yeni bir boyuta taşındı.

S-400'lerin parçalarını taşıyan uçakların Mürted Üssü'ne üst üste iniş yaptığı günlerde, Türkiye'nin sınırı da son dönemlerin en hareketli anlarına sahne oldu.

BETON BLOKLAR KALDIRILMAYA BAŞLANDI
Sadece son bir haftalık periyotta çok sayıda zırhlı araç ve özel birliklerden oluşan personel sınıra sevk edilirken, özellikle Akçakale'de beton blokların kaldırılmaya başlanması 'Operasyon en meselesi mi?' sorusunu beraberinde getirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca 'ın hemen karşısında bulunan Akçakale'de beton blokları kaldırmasını 'sınırdan içeri giren' iş makinalarının istihkam faaliyetlerine başladığı öne sürüldü.

TÜRKİYE'NİN HAMLESİ SONRASI ABD İHA'LARI HAVALANDI
Cumhuriyet tarihinin en büyük askeri yığınağını yapan Türkiye'nin bu adımlar başta ABD olmak üzere bölgedeki tüm güçler tarafından yakından takip ediliyor.

Yeni Şafak'ın haberine göre ABD'nin çok sayıda insansız hava aracını Türkiye-Suriye sınırını gözlemlemek üzere bölgede görevlendirdiği öne sürülürken, Mehmetçik'in her hareketinin anlık olarak merkeze aktarıldığı iddia edildi.

ABD'nin temin ettiği bu bilgileri teröristlerle ya da bölgedeki diğer güç odaklarıyla paylaşıp, paylaşmadığına dair henüz bir bilgi verilmedi.

ABD'DEN HEYET TÜRKİYE'YE GELECEK
Tüm bu gelişmeler yaşanırken ABD Heyeti'nin, Suriye Çalışma Grubu toplantısı için pazartesi günü Türkiye'ye geleceği açıklandı. Heyete, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in başkanlık edeceği duyuruldu.

Söz konusu ziyaretin ardından Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyona dair nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.

Hatırlanacağı üzere Cumhurbaşkanı ve ABD Başkanı , 'daki G-20 Zirvesi'nde bir araya gelmişti.

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