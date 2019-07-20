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  • Son Güncelleme: 20.07.2019 20:09

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telefonu

Başkan 'te PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit düşen Binbaşı 'un eşini ve Tunceli'de şehit olan kardeşler Ayaz ve Nupelda'nın ailelerini arayarak taziyelerini iletti.

Başkan'dan şehit ailelerine taziye telefonu

Başkan , 'te terör örgütü PKK tarafından EYP'nin infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı 'un eşi Yasemin Akkuş'u telefonla arayarak taziyelerini iletti.

Başsağlığı dileyen Erdoğan'ın görüşmede, şehit Binbaşı Akkuş'un kanının yerde kalmayacağını ve teröristlere en ağır şekilde karşılık verileceğini söylediği belirtildi. Şehit Binbaşı Zafer Akkuş'un, 30 Ağustos 2019 itibarıyla yarbaylığa terfi edeceği öğrenildi.

ERDOĞAN AYAZ VE NUPELDA KARDEŞLERİN BABASINI DA ARADI
Başkan Erdoğan'ın, Tunceli'de terör örgütü PKK'nın araziye tuzakladığı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu yaşamını yitiren 8 yaşındaki Ayaz ve 4 yaşındaki Nupelda kardeşlerin babası Ekber Güloğlu'nu da telefonla arayarak taziyelerini ilettiği kaydedildi.

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