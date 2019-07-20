Son dakika: Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telefonu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'te terör örgütü PKK tarafından EYP'nin infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş'un eşi Yasemin Akkuş'u telefonla arayarak taziyelerini iletti.



Başsağlığı dileyen Erdoğan'ın görüşmede, şehit Binbaşı Akkuş'un kanının yerde kalmayacağını ve teröristlere en ağır şekilde karşılık verileceğini söylediği belirtildi. Şehit Binbaşı Zafer Akkuş'un, 30 Ağustos 2019 itibarıyla yarbaylığa terfi edeceği öğrenildi.

ERDOĞAN AYAZ VE NUPELDA KARDEŞLERİN BABASINI DA ARADI

Başkan Erdoğan'ın, Tunceli'de terör örgütü PKK'nın araziye tuzakladığı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu yaşamını yitiren 8 yaşındaki Ayaz ve 4 yaşındaki Nupelda kardeşlerin babası Ekber Güloğlu'nu da telefonla arayarak taziyelerini ilettiği kaydedildi.

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