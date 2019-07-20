Bitlis'ten gelen acı haber, yüreğimizi paramparça etti. Jandarma Komutanı Binbaşı Zafer Akkuş, sorumluluk bölgesindeki güvenlik korucularını kontrol etmek amacıyla Çalıdüzü Köyü bölgesine gitti. Akkuş'un içinde bulunduğu sivil araca PKK'lı teröristlerce roketli saldırı düzenlendi. Ağır yaralanan binbaşı, kaldırıldığı hastanede şehadete erdi. Araçtaki korucu ve sürücünün ise yaralandığı kaydedildi. Hain saldırının ardından teröristlere karşı bölgede hava destekli operasyon başlatıldığı öğrenildi.
Pençe Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Ünal (26) şehit edildi. 6 terörist ise etkisiz hale getirildi. Diyarbakır Lice'de 4, Tunceli'de de 2 teröristin öldürüldüğü kaydedildi.
Şehit Ünal'ın acı haberi, memleketi Konya'yı yasa boğdu.
HÜSEYİN KAÇAR - FUAT TAPAN - HALİT TURAN
Pençe Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Ünal (26) şehit edildi. 6 terörist ise etkisiz hale getirildi. Diyarbakır Lice'de 4, Tunceli'de de 2 teröristin öldürüldüğü kaydedildi.
Şehit Ünal'ın acı haberi, memleketi Konya'yı yasa boğdu.
HÜSEYİN KAÇAR - FUAT TAPAN - HALİT TURAN
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