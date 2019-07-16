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  • Son Güncelleme: 16.07.2019 18:25

Terör kurbanı kardeşler son yolculuğuna uğurlandı

Tunceli Ovacık'ta Bölücü terör örgütü PKK'nın tuzakladığı patlayıcı 2 çocuğu hayattan kopardı. Hayatını kaybeden Ayaz ve kardeşlerin cenazeleri gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Terör kurbanı kardeşler son yolculuğuna uğurlandı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye önceden yerleştirildiği değerlendirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu yaşamını yitiren Ayaz ve kardeşlerin cenazesi defnedildi.

ve Tunceli Devlet Hastanesindeki otopsi işlemlerinin ardından Ovacık'a getirilen 4 yaşındaki Nupelda ile 8 yaşındaki ağabeyi için Munzur Baba Cemevi'nde tören düzenlendi.

YAKINLARI GÖZ YAŞI DÖKTÜ

Alevi Dedesi Zeynel Batar ve Elazığ Cemevi Dedesi Önder Deniz'in dua okuyup helallik almasının ardından Güloğlu kardeşlerin cenazesi, Çakmaklı köyü mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze merasimi sırasında çocukların tabutuna sarılan yakınları gözyaşı döktü.



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