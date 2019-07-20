İçişleri Bakanlığı, Bingöl'ün merkez ilçesi Karacehennem Ormanları bölgesinde bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı, Bingöl'ün merkez ilçesi Karacehennem Ormanları bölgesinde bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ayrıntılar geliyor...
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