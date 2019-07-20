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Şehit Binbaşı Zafer Akkuş'un cenazesinde yürek yakan an! Babası askeri üniformasıyla geldi

Bitlis'te, korucu aracıyla üs bölgesine intikal ederken PKK terör örgütü tarafından önceden yerleştirilmiş el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş, memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin babası emekli astsubay, oğlunun cenazesine kendi üniformasıyla katıldı. İşte yürek yakan o anlar...

20.07.2019 17:21 - Son Güncelleme: 20.07.2019 17:27
Şehit Binbaşı Zafer Akkuş'un cenazesinde yürek yakan an! Babası askeri üniformasıyla geldi

Samsun Kıranköy Mezarlığı morgundan alınarak Asarcık ilçesi Armutlu Mahallesi'ndeki baba evine götüren şehit Zafer Akkuş'un naaşı, helallik alındıktan sonra Armutlu Merkez Camisi'ne getirildi.

Şehit Binbaşı Zafer Akkuş'un cenazesinde yürek yakan an! Babası askeri üniformasıyla geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada şehit Akkuş'un ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Bakan Soylu'nun da omuzladığı şehit Akkuş'un naaşı, cenaze aracına taşındı.

Şehit Binbaşı Zafer Akkuş'un cenazesinde yürek yakan an! Babası askeri üniformasıyla geldi

Şehit Zafer Akkuş'un cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Şehit Binbaşı Zafer Akkuş'un cenazesinde yürek yakan an! Babası askeri üniformasıyla geldi

Cenazeye emekli başçavuş olan babası Rüştü Akkuş, askeri kamuflajıyla katıldı. Baba Rüştü ile anne Saniye, eşi Yasemin ve kızı Büşra Akkuş'un törende çok üzgün oldukları görüldü.

Şehit Binbaşı Zafer Akkuş'un cenazesinde yürek yakan an! Babası askeri üniformasıyla geldi

Büşra Akkuş'un babasının tabutu götürülürken, "Baba gitme" diyerek gözyaşı dökmesi, duygulu anlar yaşanmasına neden oldu.

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