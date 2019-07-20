Şehit Binbaşı Zafer Akkuş'un cenazesinde yürek yakan an! Babası askeri üniformasıyla geldi

Bitlis'te, korucu aracıyla üs bölgesine intikal ederken PKK terör örgütü tarafından önceden yerleştirilmiş el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş, memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin babası emekli astsubay, oğlunun cenazesine kendi üniformasıyla katıldı. İşte yürek yakan o anlar...

20.07.2019 17:21 - Son Güncelleme: 20.07.2019 17:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





