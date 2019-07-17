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  • Son Güncelleme: 17.07.2019 13:54

, Ayaz ve Nupelda'yı katletti, HDP devleti suçladı!

'de 'lı teröristlerin bombasıyla hayatını kaybeden çocuklarla ilgili açıklama yapan HDP, terör örgütü PKK'ya açıklamalarında yer vermeden suçu devlete attı. 2003 yılında imzalanan bir anlaşmaya göre tuzaklanan mayınları temizlemek için 'nin görevli olduğunu belirten açıklamada, masum insanların ölümüne neden olan mayınları tuzaklayan hain terör örgütüne karşı tek bir kelime edilmedi.

PKK, Ayaz ve Nupelda'yı katletti, HDP devleti suçladı!

Terör örgütü 'nın 'nin Ovacık ilçesinde tuzakladığı bombanın patlaması sonucu 8 yaşındaki Ayaz ile 4 yaşındaki Nupelda Güloğlu hayatını kaybetti.

Bir ailenin daha ocağına ateş düşüren alçak terör örgütü PKK'ya tüm bir kez daha lanet yağdırdı.

Örgütün siyasi kanadı HDP ise sessizlik içerisindeydi.

HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü'nün imzasıyla HDP'den bir açıklama yapıldı.

Kandil ile yapılan temasların ardından yapıldığı belli olan açıklamada devlet suçlandı.

"Türkiye, Ottowa Sözleşmesi'ni 2003 yılında imzalamış ve 2004 yılında da taraf devlet olmuştur. Buna göreTürkiye, 2008 yılı 1 Mart'ına kadar stoklarındaki mayınları imha etme ve 2014 yılına kadar da toprağa döşeli mayınları temizleme, kurbanlara yardım konusunda da gerekli adımları atma yükümlülüğü üstlenmiştir." ifadelerinin yer aldığı açıklamada terör örgütü PKK'ya karşı tek bir ifade yer almadı.

AÇIKLAMAYI YAPAN KİŞİ TERÖRİST CENAZESİNE SAHİP ÇIKMIŞTI
HDP adına yapılan açıklamanın altında imzası bulunan Alican Önlü, PKK'lı teröristlerin cenazelerine sahip çıktığında tanınmıştı.

HDP VE PKK İLE ARASINDAKİ BAĞ
HDP'nin açıklaması, PKK ile arasınaki bağın ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

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