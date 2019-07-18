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  • Son Güncelleme: 18.07.2019 17:17

Son dakika: 'deki saldırı sonrası Salih'ten Başkan Erdoğan'a taziye telefonu

Son dakika haberi... 'deki saldırı sonrası Salih, Başkan Erdoğan’ı telefonla arayarak Erbil’de şehit edilen Başkonsolosluk görevlisi diplomat için taziyelerini iletti.

Hain saldırı sonrası Erdoğan'a taziye telefonu!

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