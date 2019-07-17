Milli Savunma Bakanlığı, Erbil'de gerçekleştirilen saldırıyla ilgili resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayınladı.

Milli Savunma Bakanlığı sitesinden yapılan açıklamada;

"Erbil'de Konsolosluk çalışanlarımızı vahşice hedef alan menfur saldırıyı en şiddetli şekilde kınıyoruz. Saldırıda şehit olan Konsolosluk çalışanımıza Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun." denildi.



