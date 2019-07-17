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  • Son Güncelleme: 17.07.2019 22:05

Son dakika: 'nda 'deki saldırıyla ilgili flaş açıklama

, 'de gerçekleştirilen saldırıyla ilgili resmi hesabı üzerinden bir açıklama yayınladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Menfur saldırı en şiddetli şekilde kınıyoruz" denildi.

MSB'den Erbil'deki saldırıyla ilgili flaş açıklama

, 'de gerçekleştirilen saldırıyla ilgili resmi hesabı üzerinden bir açıklama yayınladı.

Milli Savunma Bakanlığı sitesinden yapılan açıklamada;

"Erbil'de Konsolosluk çalışanlarımızı vahşice hedef alan menfur saldırıyı en şiddetli şekilde kınıyoruz. Saldırıda şehit olan Konsolosluk çalışanımıza Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun." denildi.


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