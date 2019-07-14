Adnan Oktar suç örgütünün FETÖ bağlantısı bulundu! Yardım istemişler
Adnan Oktar'ın kurduğu ve yönettiği suç örgütüne üye iki kişinin bilgisayarlarında yapılan incelemede FETÖ elebaşı Gülen'in yazılarının yayınlandığı "herkul.org" isimli sitenin mobil uygulamasının kurulum dosyası bulundu. Dosyada yer alan notta yüklemenin yapılması için 'Yasin Yalçınkaya' kullanıcı ismi ve şifresiyle yüklenilmesi talimatı verildiği belirlendi. FETÖ'nün bu kurulumu Apple Store'a yükleyemediği ve Oktar grubu üyelerinden yardım istediği belirlenirken, Yasin Yalçınkaya'nın MİT TIR'larını durduran Astsubay olduğu ortaya çıkarıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Adnan Oktar grubuna yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Elebaşı Adnan Oktar'ın Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 226 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, 'cinsel istismar', 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek' 'siyasal ve askeri casusluk', 'eziyet' ve 'şantaj' gibi 24 ayrı suçlama yöneltildi.
Örgütün Fetullahçı Terör Örgütü'yle olan ilişkisi iddianamede detaylı bir şekilde anlatıldı. İddianamede şüpheli olarak yer alan Ender Daban ve Bora Yıldız'ın ikametinden ele geçen bilgisayarda FETÖ elebaşının sohbetlerinin yer aldığı 'Herkul.org' sitesinin 'iphone' uygulamasının kurulum dosyası ve kodlarını içeren bir dosya bulundu. Bu kodların FETÖ tarafından Apple Store'a yüklenemediği Oktar grubundan yardım istendiği tespit edildi.
Yapılan incelemelerde Yasin Yalçınkaya'nın MİT TIR'larının durduran Astsubay'lardan bir tanesi olduğu ortaya çıktı. Astsubay Yalçınkaya'nın TIR'ların durdurulmasına ilişkin çekim yapan ekip içerisinde olduğu belirlenirken, TIR'ların durdurulmasına ilişkin dava kapsamında 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
FETÖ'CÜ POLİSLER SONUÇLANDIRMADI
İddianamede Adnan Oktar grubu hakkında FETÖ'nün emniyette etkin olduğu 2007 yılında benzer suçlamalarla bir suç örgütü dosyası hazırlandığı ifade edilirken, hazırlayanların daha sonraki süreçte FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle tutuklanan bir kısmı hüküm giyen FETÖ üyeleri olduğu ifade edildi.