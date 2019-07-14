Adnan Oktar suç örgütünün FETÖ bağlantısı bulundu! Yardım istemişler

Adnan Oktar'ın kurduğu ve yönettiği suç örgütüne üye iki kişinin bilgisayarlarında yapılan incelemede FETÖ elebaşı Gülen'in yazılarının yayınlandığı "herkul.org" isimli sitenin mobil uygulamasının kurulum dosyası bulundu. Dosyada yer alan notta yüklemenin yapılması için 'Yasin Yalçınkaya' kullanıcı ismi ve şifresiyle yüklenilmesi talimatı verildiği belirlendi. FETÖ'nün bu kurulumu Apple Store'a yükleyemediği ve Oktar grubu üyelerinden yardım istediği belirlenirken, Yasin Yalçınkaya'nın MİT TIR'larını durduran Astsubay olduğu ortaya çıkarıldı.

14.07.2019 10:39 - Son Güncelleme: 14.07.2019 10:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





