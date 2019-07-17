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  • Son Güncelleme: 17.07.2019 11:09

Son dakika: merkezli operasyonu

Son dakika... Terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock kullandıkları belirtilen 12 şüphelinin yakalanması için merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonlarda 3 zanlı yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütünün () sivil yapılanmasına yönelik, merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/'ye üye oldukları ve terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock kullanan örgütün sivil yapılanmasına bağlı 12 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu çerçevede İstanbul, Aydın, , , Kırıkkale, Burdur ve Ankara'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonda İstanbul'da 2, Eskişehir'de 1 şüpheli gözaltına alınırken, diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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