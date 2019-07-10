Başkan Erdoğan, Bosna Hersek dönüşü uçakta çarpıcı mesajlar verdi:
(REFERANDUM TARTIŞMASI) Bu süreçte tabi ki eksiklikler olabilir ama parlamenter demokrasi olarak gelen sürecin içinde bu ülkenin neler çektiğini, ne bedeller ödediğini de biliyoruz. Bu ülkede 8 ayda bir hükümetlerin değiştiği dönemler oldu. Artık biz bunları yaşamak istemiyoruz. Kılıçdaroğlu, yenilgiye doymayan pehlivan gibi.
(S-400 KONUSU) Ortak üretime de inşallah geçeceğiz. Bize nerede, nasıl gerekli olursa biz de bunu tabi ki aynı şekilde kullanma imkanına, hakkına sahip olacağız. Bu bir hava savunma sistemi. Böyle olduğuna göre, eğer birileri bize bir saldırı yaparsa bu saldırı karşısında biz de bu savunma sistemimizi devreye sokacağız.
TRUMP haklılığımızı teslim etti ve "Bunların hepsi Obama'nın yanlışları" dedi. Çok da ağır ifadeler kullanıyor ve "Haklısın" dedi. Bize mesela şimdi de uygun şartlarda böyle bir şeyi vermeye kalksaydılar biz Patriot da alabiliriz, çeşitlendirebiliriz ama burada kazan-kazan esasına göre hareket edeceksek.
KILIÇDAROĞLU diyor ki "CHP'li hangi belediye işçiyi atarsa karşısında beni bulur" Bunca işçiler şu anda CHP'li belediyelerden atılıyor, yürüyüşler yapılıyor. Biraz sözümüzün arkasında duralım.
PARTİMİZDEN ayrılanlar daha önce de olmuştu. Hatta grup kuracak milletvekiliyle ayrılanlar olmuştu. Bu isimler kimlerdi diye sorsam acaba hatırlar mısınız? bizim partimizin oturmuş, yerleşmiş bir altyapısı var. Ben Ali Babacan'ın kendisine de söyledim; "Yolunuz yolunuzdur eyvallah ama şunu unutmayın ki bu ümmeti parçalamaya hakkınız yok. Bunun parçalanmasıyla da bir yere gidemeyeceksiniz" dedim. (Gül, Babacan ve Davutoğlu'na kırgın mısınız?) Bunlara kırgınlık olmayacak da kime olacak.
(MERKEZ BANKASI BAŞKANI ÇETINKAYA'NIN GÖREVDEN ALINMASI) En önemlisi piyasalara güven vermedi. Piyasalarla iletişimi iyi değildi. Tabi bunların hepsi oralarda başka sıkıntıları da meydana getirdi.
Srebrenitsa'da yaşanan soykırımın 24. yılında toprağa verilecek 33 kurbanın cenazelerini taşıyan konvoy, Potoçari Anıt Mezarlığı'na uğurlandı. Törene, Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da katıldı.
(REFERANDUM TARTIŞMASI) Bu süreçte tabi ki eksiklikler olabilir ama parlamenter demokrasi olarak gelen sürecin içinde bu ülkenin neler çektiğini, ne bedeller ödediğini de biliyoruz. Bu ülkede 8 ayda bir hükümetlerin değiştiği dönemler oldu. Artık biz bunları yaşamak istemiyoruz. Kılıçdaroğlu, yenilgiye doymayan pehlivan gibi.
(S-400 KONUSU) Ortak üretime de inşallah geçeceğiz. Bize nerede, nasıl gerekli olursa biz de bunu tabi ki aynı şekilde kullanma imkanına, hakkına sahip olacağız. Bu bir hava savunma sistemi. Böyle olduğuna göre, eğer birileri bize bir saldırı yaparsa bu saldırı karşısında biz de bu savunma sistemimizi devreye sokacağız.
TRUMP haklılığımızı teslim etti ve "Bunların hepsi Obama'nın yanlışları" dedi. Çok da ağır ifadeler kullanıyor ve "Haklısın" dedi. Bize mesela şimdi de uygun şartlarda böyle bir şeyi vermeye kalksaydılar biz Patriot da alabiliriz, çeşitlendirebiliriz ama burada kazan-kazan esasına göre hareket edeceksek.
KILIÇDAROĞLU diyor ki "CHP'li hangi belediye işçiyi atarsa karşısında beni bulur" Bunca işçiler şu anda CHP'li belediyelerden atılıyor, yürüyüşler yapılıyor. Biraz sözümüzün arkasında duralım.
PARTİMİZDEN ayrılanlar daha önce de olmuştu. Hatta grup kuracak milletvekiliyle ayrılanlar olmuştu. Bu isimler kimlerdi diye sorsam acaba hatırlar mısınız? bizim partimizin oturmuş, yerleşmiş bir altyapısı var. Ben Ali Babacan'ın kendisine de söyledim; "Yolunuz yolunuzdur eyvallah ama şunu unutmayın ki bu ümmeti parçalamaya hakkınız yok. Bunun parçalanmasıyla da bir yere gidemeyeceksiniz" dedim. (Gül, Babacan ve Davutoğlu'na kırgın mısınız?) Bunlara kırgınlık olmayacak da kime olacak.
(MERKEZ BANKASI BAŞKANI ÇETINKAYA'NIN GÖREVDEN ALINMASI) En önemlisi piyasalara güven vermedi. Piyasalarla iletişimi iyi değildi. Tabi bunların hepsi oralarda başka sıkıntıları da meydana getirdi.
Srebrenitsa'da yaşanan soykırımın 24. yılında toprağa verilecek 33 kurbanın cenazelerini taşıyan konvoy, Potoçari Anıt Mezarlığı'na uğurlandı. Törene, Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da katıldı.
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