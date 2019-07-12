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  • Son Güncelleme: 12.07.2019 11:03

Son dakika haberi: 'nün Jandarma yapılanmasına operasyon: 46'sı muvazzaf 49 gözaltı kararı

Son dakika haberine göre 'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 46'sı muvazzaf 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'nün Jandarma yapılanmasına operasyon!

Jandarma Genel Komutanlığında Fetullahçı Terör Örgütü () yapılanmasına yönelik "ankesör" soruşturmasında 46'sı muvazzaf 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ'nün mahrem imamları ile ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen bir teğmen ve 48 astsubay hakkında gözaltı kararı alındığı bildirildi.

25 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Bu kapsamda Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 22 ilde düzenlenen operasyonlarda 25 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Şüphelilerden 46'sının görevde olduğu ikisinin görevden uzaklaştırıldığı, birinin ise emekli olduğu kaydedildi.

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