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Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400'ler harekete hazır! S-400'ler ne zaman gelecek?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Bosna Hersek ziyareti öncesinde yaptığı açıklamasında S-400'lerin teslimatı konusunda bir sorun olmadığını söyledi. Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'ye Rusya yapımı S-400 savunma sistemi gönderilmesini içeren anlaşmanın, uygulama aşamasında olduğunu duyurdu. Kremlin Sözcüsü Peskov söz konusu sistemin Türkiye'ye sevkiyatının hangi aşamada olduğuna ilişkin ise net bilgi vermedi. Geçtiğimiz Pazar günü hava ve füze savunma sistemlerinin 2 kargo uçağına yükleneceği duyurulmuştu. Gelen son dakika bilgisine göre S-400'lerin Türkiye'ye teslimatına flaş bir gelişme yaşandı. Türkiye'ye gelecek S-400'leri taşıyan uçakların, bugün Rusya'nın Tver (Levsky) şehrinden kalkış yapacağı belirtiliyor.

09.07.2019 10:01 - Son Güncelleme: 09.07.2019 10:53
Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400'ler harekete hazır! S-400'ler ne zaman gelecek?

Perşembe günü S-400'lerin güvenlik nedeniyle Tver'deki askeri üsse alındığını bildirdi. Geçtiğimiz Pazar günü saat 15:30 itibari ile iki büyük uçağa lojistik taşıması yapılan S-400'lerin dün gece 21:00'da lojistik taşıması tamamladı.

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Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400'ler harekete hazır! S-400'ler ne zaman gelecek?

Rus askeri ve siyasi kaynaklar, uçakların Ankara'dan gelecek talimatla harekete hazır olacağını belirttiler. Tver üssünden havalandığı iddia edilen S-400'lerin bugün gelmesi planlanıyor.

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400'ler harekete hazır! S-400'ler ne zaman gelecek?

S-400'lerin kurulumu için özel teknik ekip daha önce Türkiye'ye gelmişti. Rusya'dan gelen 9 kişilik ekibin dışında, füze sisteminin kurulumu için teknik çalışmaları yapacak ekibin de Pazartesi gününe kadar Türkiye'ye gelmesi bekleniyordu.

İlk etapta sadece bir S-400 bataryasının Türkiye'ye getirileceği, sevkiyatın aşama aşama gerçekleştirileceği belirtiliyor.

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400'ler harekete hazır! S-400'ler ne zaman gelecek?

RUS BASINI: PAZAR GECESİ UÇAKLARA YÜKLENDİ
Rus basınında, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 füzelerinin sevkiyatının pazar gecesi başladığı iddia edildi.

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400'ler harekete hazır! S-400'ler ne zaman gelecek?

Rusya'da Yandex Haber bülteninde Avia.Pro havacılık haberleri sitesine dayanılarak 01.59'da geçilen haberde, "Bazı kaynakların teyit ettiğine göre, birkaç saat önce S-400 füze sistemlerinin askeri uçaklara yüklenmesine başlandı. Uçaklar Türkiye'ye sistemleri teslim edecek" denildi.

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