Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400'ler harekete hazır! S-400'ler ne zaman gelecek?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Bosna Hersek ziyareti öncesinde yaptığı açıklamasında S-400'lerin teslimatı konusunda bir sorun olmadığını söyledi. Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'ye Rusya yapımı S-400 savunma sistemi gönderilmesini içeren anlaşmanın, uygulama aşamasında olduğunu duyurdu. Kremlin Sözcüsü Peskov söz konusu sistemin Türkiye'ye sevkiyatının hangi aşamada olduğuna ilişkin ise net bilgi vermedi. Geçtiğimiz Pazar günü hava ve füze savunma sistemlerinin 2 kargo uçağına yükleneceği duyurulmuştu. Gelen son dakika bilgisine göre S-400'lerin Türkiye'ye teslimatına flaş bir gelişme yaşandı. Türkiye'ye gelecek S-400'leri taşıyan uçakların, bugün Rusya'nın Tver (Levsky) şehrinden kalkış yapacağı belirtiliyor.
Perşembe günü S-400'lerin güvenlik nedeniyle Tver'deki askeri üsse alındığını bildirdi. Geçtiğimiz Pazar günü saat 15:30 itibari ile iki büyük uçağa lojistik taşıması yapılan S-400'lerin dün gece 21:00'da lojistik taşıması tamamladı.
S-400'lerin kurulumu için özel teknik ekip daha önce Türkiye'ye gelmişti. Rusya'dan gelen 9 kişilik ekibin dışında, füze sisteminin kurulumu için teknik çalışmaları yapacak ekibin de Pazartesi gününe kadar Türkiye'ye gelmesi bekleniyordu.
İlk etapta sadece bir S-400 bataryasının Türkiye'ye getirileceği, sevkiyatın aşama aşama gerçekleştirileceği belirtiliyor.