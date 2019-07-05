S-400 son dakika haberleri! S-400 özellikleri menzili nedir? S-400 nedir?

"Türkiye'ye kalkıp da kimse 'Senin savunmaya ihtiyacın yok' diyemez''

Şentop, Rusya'dan S-400 satın alma meselesinin gizli saklı değil dünyanın gözü önünde devam eden bir olay olduğuna dikkati çekti. Hiç kimsenin, Türkiye'ye "Savunma sistemi alma." deme hakkı bulunmadığını vurgulayan Şentop, sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye'ye kalkıp da kimse 'Senin savunmaya ihtiyacın yok.' diyemez. 'Biz bunları sana vermiyoruz, başka yerden de alma, ne yaparsan yap.' diyemez. Türkiye, diğer devletler gibi kendini savunabilecek, bütün savunma sistemleri ile ilgili istediğini alabilme imkanına sahiptir."

Şentop, Rusya'dan alınan S-400'ün ABD'den alınacak F-35 savaş uçağı alımı ile ilişkilendirilmesinin ise ABD'li bazı siyasetçilerin düşüncesi olduğunu belirtti. F-35 projesinin Türkiye'nin anlaşmasını yaptığı, parasını verdiği ve katkı sunduğu bir proje olduğunu anımsatan Şentop, projeden Türkiye'nin çıkarılma noktasına gelineceğini düşünmediğini, aksi halde uluslararası anlaşmaların hiçbir hükmünün kalmayacağını ifade etti.

İŞTE S-400 SON DAKİKA HABERLERİ VE GELİŞMELER