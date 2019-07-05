S-400 son dakika haberleri! S-400 özellikleri menzili nedir? S-400 nedir?
ABD ile yaşanan S-400 krizi sonrasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu bağlamda vatandaşlarda S-400 nedir? S-400 özelliklerini merak ediyor. Rusya'da Türkiye'yle yapılan S-400 hava savunma sistemi anlaşması hakkında açıklama geldi. Açıklamada anlaşmanın alıcı ülkeye kısmi teknoloji transferi öngördüğü belirtildi.
Açıklama Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan geldi. Basın toplantısında Türkiye'ye Rus yapımı S-400 savunma sistemi sevkiyatının şartlarına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Peskov, "Sözleşme, Türkiye'ye kısmi teknoloji transferi yapılmasını içeriyor" dedi. İşte S-400 son dakika haberleri ve tüm gelişmeler...
Mustafa Şentop açıkladı! İşte S-400'de ilk parti teslimat tarihi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi konusunda kararını verdiğini belirterek, "Temmuz ayı içerisinde ilk parti teslimat yapılacak. Olsun mu olmasın mı, alalım mı almayalım mı noktasında değiliz." dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Moskova'daki Türk gazetecilerle bir araya geldi. Şentop, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'dan S-400'ün satın alındığına dair açıklamasını hatırlatarak, "S-400 konusunda karar verildi. Temmuz ayı içerisinde ilk parti teslimat yapılacak. Olsun mu olmasın mı, alalım mı almayalım mı noktasında değiliz." diye konuştu. Türkiye'ye S-400 hususunda başta ABD olmak üzere NATO üzerinden uluslararası baskı oluşturulmaya çalışıldığını hatırlatan Şentop, "Bunu haklı ve samimi bulmuyoruz çünkü S-300 sahibi NATO üyesi ülkeler var. Bu ülkelere itiraz yapılmıyor." ifadesini kullandı.
"Türkiye'ye kalkıp da kimse 'Senin savunmaya ihtiyacın yok' diyemez''
Şentop, Rusya'dan S-400 satın alma meselesinin gizli saklı değil dünyanın gözü önünde devam eden bir olay olduğuna dikkati çekti. Hiç kimsenin, Türkiye'ye "Savunma sistemi alma." deme hakkı bulunmadığını vurgulayan Şentop, sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye'ye kalkıp da kimse 'Senin savunmaya ihtiyacın yok.' diyemez. 'Biz bunları sana vermiyoruz, başka yerden de alma, ne yaparsan yap.' diyemez. Türkiye, diğer devletler gibi kendini savunabilecek, bütün savunma sistemleri ile ilgili istediğini alabilme imkanına sahiptir."
Şentop, Rusya'dan alınan S-400'ün ABD'den alınacak F-35 savaş uçağı alımı ile ilişkilendirilmesinin ise ABD'li bazı siyasetçilerin düşüncesi olduğunu belirtti. F-35 projesinin Türkiye'nin anlaşmasını yaptığı, parasını verdiği ve katkı sunduğu bir proje olduğunu anımsatan Şentop, projeden Türkiye'nin çıkarılma noktasına gelineceğini düşünmediğini, aksi halde uluslararası anlaşmaların hiçbir hükmünün kalmayacağını ifade etti.
İŞTE S-400 SON DAKİKA HABERLERİ VE GELİŞMELER
S-400 nedir, özellikleri nasıl? S-400 menzili ne kadar? Son günlerde gündemden düşmeyen S-400'ler hakkında vatandaşlar araştırma yapıyor. S-400 son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Rusya Büyükelçisi Yerhov'dan yapılan taahhütlerin yerine getirileceğine dair açıklamanın ardından S-400 özellikleri hakkında araştırmalar arttı. Suriye savaşı başta olmak üzere güvenlik ihtiyacı gün geçtikçe artan ve hava sahası tehditlere açık hale gelen Türkiye, NATO müttefiklerince de desteklenmemesi nedeniyle kendi hava savunma sistemlerini oluşturmaya yöneldi. Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini teslim almaya hazırlanan Türkiye, ulusal güvenliği doğrultusunda bu sistemleri satın alarak hava sahasını olası tehditlerden korumayı amaçlıyor.