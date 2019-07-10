Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Türkiye'nin 67 ilinde 140 projeyle hayata geçirilen 50 bin yeni sosyal konutun kuraları 6 Mayıs Pazartesi günü başlamıştı ve bayahı ilgi görmüştü. Bu ilgi yeni projelerinde önünü açtı. Bu bağlamda Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafınca belirli aralıklarıyla belirli gelir gruplarına ilişkin yeni projeleri hayat geçiriyor.

TOKİ Başkanı Bulut: Vatandaşın yoğun talebini görünce İstanbul'a ağırlık verme kararı aldık. 2020'de İstanbul'da dar gelirli vatandaş için minimum 10 bin yeni konutu daha satışa sunmuş olacağız" şeklinde konuştu. Peki 2019 TOKİ alt gelir grubu kurasız yeni ev projeleri hangileri? İşte TOKİ konutları 10 bin peşin 305 lira taksitle ev alma şartları açıklaması