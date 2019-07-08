Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yatay mimari anlayışıyla inşa edilecek olan 2+1 ve 3+1 sosyal konutlar için kura çekilişleri sürüyor. Başvuruda bulunan arama motorlarında "TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir?" sorusuna yanıt arıyor. Kura sonuçlarına göre listelerde ismi yer almayan vatandaşlar TOKİ'de konut çıkmayanlara para iadesinin ne zaman yapılacağı konusunda bilgi edinmek istiyor.

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

TOKİ tarafından çekilen kuraların sonuçları TOKİ'nin resmi sitesi sitesi üzerinden öğrenilebilir.

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