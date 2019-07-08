Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 09.07.2019 00:04
  • Son Güncelleme: 09.07.2019 00:36

nasıl ve nereden öğrenilir? TOKİ çıkmayanlara para iadeleri ne zaman?

TOKİ 50 bin sosyal konut projesinde kura çekilişleri için heyecan sürüyor. Bugüne kadar birçok ilde kura çekilişleri tamamlandı. TOKİ konutlarına başvuran vatandaşlar sorusuna büyük bir merakla yanıt arıyor. Listelerde asil ve yedek olarak yer almayanlar ise TOKİ çıkmayanlara para iadesi ne zaman yapılır sorusunun yanıtı merak ediyor.

TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir?

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yatay mimari anlayışıyla inşa edilecek olan 2+1 ve 3+1 sosyal konutlar için kura çekilişleri sürüyor. Başvuruda bulunan arama motorlarında "TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir?" sorusuna yanıt arıyor. Kura sonuçlarına göre listelerde ismi yer almayan vatandaşlar TOKİ'de konut çıkmayanlara para iadesinin ne zaman yapılacağı konusunda bilgi edinmek istiyor.

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

TOKİ tarafından çekilen kuraların sonuçları TOKİ'nin resmi sitesi sitesi üzerinden öğrenilebilir.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriTOKİ kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? TOKİ çıkmayanlara para iadeleri ne zaman?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri