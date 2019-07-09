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  • 10.07.2019 10:24
  • Son Güncelleme: 10.07.2019 10:24

TOKİ evleri Antalya Manavgat kurası çekiliş isim listesi! kura sonuçları açıklandı

Yatay mimari anlayışıyla 2+1 ve 3+1 nitelikte inşa edilecek 50 bin yeni sosyal konut için talepler geçtiğimiz aylarda toplandı. Taleplerinin toplanmasının ardından birçok ilde kura çekilişleri tamamlandı. sosyal konut projesi için başvuruda bulunan kura sonuçlarını beklemeye başladı. Peki, TOKİ Antalya Manavgat kura çekilişi ne zaman yapılacak? Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 2 (iki) iş günü sonrasında T. Halk Bankası A.Ş. yetkili Şube'lerinden geri alabilecek.

TOKİ Antalya Manavgat kura sonuçları açıklandı mı?

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından gerçekleştirilen 50 bin konut projesinde TOKİ Antalya Manavgat kura sonuçları merak ediliyor. Başvuruda bulunan vatandaşlar TOKİ Antalya Manavgat kura sonuçlarının ne zaman yapılacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Peki, TOKİ Antalya Manavgat kurası ne zaman? İşte cevabı...

TOKİ ANTALYA MANAVGAT KURASI NE ZAMAN?

TOKİ tarafından yapılan açıklamada, Antalya Manavgat projesinde kura çekilişleri 10 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek.

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