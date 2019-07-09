Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından gerçekleştirilen 50 bin konut projesinde TOKİ Antalya Manavgat kura sonuçları merak ediliyor. Başvuruda bulunan vatandaşlar TOKİ Antalya Manavgat kura sonuçlarının ne zaman yapılacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Peki, TOKİ Antalya Manavgat kurası ne zaman? İşte cevabı...

TOKİ ANTALYA MANAVGAT KURASI NE ZAMAN?

TOKİ tarafından yapılan açıklamada, Antalya Manavgat projesinde kura çekilişleri 10 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek.

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