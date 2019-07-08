Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yatay mimari anlayışıyla gerçekleştirilecek 2+1 ve 3+1 konut projeleri için kura çekilişleri sürüyor. Isparta'daki konut projesi için başvuruda bulunan vatandaşlar şimdi kura sonuçlarını bekliyor. TOKİ tarafından bugün kura çekilişi noter huzurunda yapılarak asil ve yedek listedeki isimler ilan edildi. Peki, TOKİ Isparta merkez kura çekiliş sonucu nereden öğrenilir?

TOKİ ISPARTA KURA SONUÇLARI

300 Konutluk Isparta Merkez Çünür Mahallesi konut projesi "Hak Sahibi Belirleme Kura Çekilişi" 08 Temmuz 2019 tarihinde Işıkkent Kapalı Spor Salonu'nda saat 11:00 itibariyle Noter huzurunda gerçekleştirildi.

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