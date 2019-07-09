10 Temmuz af yasası son dakika ceza infaz yasası ne zaman çıkacak? Genel af çıktı mı, af kimleri kapsayacak? Binlerce vatandaşın gözü kulağı çıkması beklenen af haberlerinde. Erdoğan ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün açıklamalarının ardından af beklentisi arttı. Peki genel af kimleri kapsayacak, 4 yıldan fazla hüküm giyenler ne kadar hapis yatacak, cezalara kademeli geçiş nasıl olacak Milyonların beklediği af yasası ile ilgili çok önemli bir açıklama geldi. İçişleri Bakanı af meselesiyle ilgili Adalet Bakanlığı'yla beraber çalıştıklarını belirtti ve ekledi "Adalet Bakanlığı'nın daha kapsamlı bir çalışması söz konusu. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın indirim konusunda açık talimatı var. Bu arada af yasasıyla ilgili yeni modeller üzerinde duruluyor.