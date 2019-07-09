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  • 10.07.2019 09:13
  • Son Güncelleme: 10.07.2019 09:13

10 Temmuz AK Parti'den , ceza indirimi açıklaması! Af yasası ne zaman çıkacak?

haberleri 2019 ne süre çıkacak ve genel araştırması sürekli olarak binlerce vatandaş tarafından araması yapılıyor. Bu mevzu hakkında bilgiler veren Başkan Erdoğan ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül genel af hakkında güncel açıklama yaptı. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile gündeme gelen ceza infaz düzenlemesinin de bu pakette yer alması öngörülüyor. Buna göre çalışma bir af niteliğinde değil, Şartlı salıverilme ve Denetimli serbestliğin yeniden düzenlenmesi ile özel infaz uygulamalarının getirilmesini içeren bir kanun teklifi olacak. Yeni çalışma terör, tecavüz, kadın ve çocuğa şiddet ve istismar suçlarını kapsamayacak.

10 Temmuz af yasası son dakika ceza infaz yasası ne zaman çıkacak? Genel af çıktı mı, af kimleri kapsayacak? Binlerce vatandaşın gözü kulağı çıkması beklenen af haberlerinde. Erdoğan ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün açıklamalarının ardından af beklentisi arttı. Peki genel af kimleri kapsayacak, 4 yıldan fazla hüküm giyenler ne kadar hapis yatacak, cezalara kademeli geçiş nasıl olacak Milyonların beklediği af yasası ile ilgili çok önemli bir açıklama geldi. İçişleri Bakanı af meselesiyle ilgili Adalet Bakanlığı'yla beraber çalıştıklarını belirtti ve ekledi "Adalet Bakanlığı'nın daha kapsamlı bir çalışması söz konusu. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın indirim konusunda açık talimatı var. Bu arada af yasasıyla ilgili yeni modeller üzerinde duruluyor.

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