EYT yasası en önemli gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor. Bu anlamda ise vatandaşların bekleyişi sürüyor. Emeklilik olmak için günlerini sayanlar erken emeklilik yasasında son durum nedir sorusuna büyük bir merakla cevap arıyor. Türkiye'nin önemli gündem maddelerinden birisi Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak görülüyor.
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