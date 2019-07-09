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  • 10.07.2019 09:11
  • Son Güncelleme: 17.07.2019 15:34

9 Temmuz ? İşte yeni formül!

31 Mart 2019 Yerel seçimleri öncesinde gündeme gelmeyen (eyt) yasasının 23 Haziran seçimlerinden sonra ne zaman Meclise geleceği merak ediliyor. Binlerce kişi emekli olamadığı için sigortalı iş arıyor ve yaşını doldurarak emekli olmak istiyor.

EYT yasası en önemli gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor. Bu anlamda ise vatandaşların bekleyişi sürüyor. Emeklilik olmak için günlerini sayanlar erken emeklilik yasasında son durum nedir sorusuna büyük bir merakla cevap arıyor. Türkiye'nin önemli gündem maddelerinden birisi Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak görülüyor.

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