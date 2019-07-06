Af yasası ile ilgili son dakika gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Uzun süredir gündemde yerini koruyan af ve ceza indirimi ile ilgili son gelişmeler neler? Yaklaşık 60 bin mahkumu yakından ilgilendiren af yasasının, Meclis'teki diğer partilerle yapılacak görüşmelerinin neticesine göre, İnfaz Yasasını içerecek bölümün ilk olarak Meclis tatile girmeden yetiştirilmesi planlanıyor. Peki, mahkumlara af ve ceza indirimi gelecek mi? Af yasası son durum nedir? Af çıkacak mı? İşte 6 Temmuz af yasası ile ilgili son gelişmeler...

AF YASASI İLE İLGİLİ SON GELİŞMELER NELER?

Yargı paketinin çerçevesi, önceki gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AK Parti Grup Başkanvekilleri, Anayasa Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ'ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda çizildi. Meclis'teki diğer partilerle yapılacak görüşmelerinin neticesine göre, İnfaz Yasasını içerecek bölümün ilk olarak Meclis tatile girmeden yetiştirilmesi planlanıyor. Nafaka ve diğer düzenlemeler yeni yasama yılının başlayacağı Ekim ayına bırakılacak.