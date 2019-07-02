toki.gov.tr: TOKİ Ayazma çekilişi canlı yayını ile 2+1 ve 3+1 hak sahipleri belirlendi. Kura çekilişi isim listesi, çekiliş yeri ve saati ile detaylar haberimizde! TOKİ tarafından İstanbul'da 5 projede dar ve orta gelirli vatandaşlar için toplanan 6 bin 300 konutun kura çekimi için heyecanlı bekleyiş sürüyordu. Bu projenin içinde yer alan 4467 konut inşa edilen Başakşehir Kayabaşı ve Silivri Alipaşa kuraları tamamlandı. Başakşehir Ayazma'da yer alan 311 konut ile Başakşehir Hoşdere'de yer alan 337 konut için 2 Temmuz tarihinde kura yapılacak.