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  • Son Güncelleme: 02.07.2019 09:59

.gov.tr: 2 Temmuz Salı TOKİ Başakşehir Ayazma çekilişi kura sonuçları

kuraları bugün çekilecek olan ve İstanbul Hoşdere kura sonuçları ile tamamlanacak. Hatırlanacağı üzere ilk olarak TOKİ Başakşehir Kayabaşı Kayaşehir konut projesi ardından İstanbul Silivri konut projesi ve dünde İstanbul Tuzla Aydınlı konut projesi kura sonuçları belirlenmişti. 2+1 ve 3+1 nitelikte yatay mimari anlayışıyla inşa edilecek olan konutlar için kura çekilişleri devam ediyor. İstanbul'da üç ilçede kura çekilişleri tamamlandı. Şimdi gözler TOKİ Başakşehir Ayazma ve Hoşderet kuralarına çevrildi. Başvuru sahipleri, TOKİ'nin https://www./satis/tr/kura/ adresi üzerinden kura sonuçlarını sorgulayabilecekler. Adı çıkan kişiler için kat ve daire numarasının belirleneceği ikinci çekiliş yapılırken adı çıkmayan kişilere TOKİ peşinatları iade süreci devam edecek.

toki.gov.tr: TOKİ Ayazma çekilişi canlı yayını ile 2+1 ve 3+1 hak sahipleri belirlendi. Kura çekilişi isim listesi, çekiliş yeri ve saati ile detaylar haberimizde! TOKİ tarafından İstanbul'da 5 projede dar ve orta gelirli vatandaşlar için toplanan 6 bin 300 konutun kura çekimi için heyecanlı bekleyiş sürüyordu. Bu projenin içinde yer alan 4467 konut inşa edilen Başakşehir Kayabaşı ve Silivri Alipaşa kuraları tamamlandı. Başakşehir Ayazma'da yer alan 311 konut ile Başakşehir Hoşdere'de yer alan 337 konut için 2 Temmuz tarihinde kura yapılacak.

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