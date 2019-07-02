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  • Son Güncelleme: 02.07.2019 08:58

: 25 ilde eş zamanlı operasyonu

haberine göre Konya merkezli 25 ilde yürütülen soruşturmasında aralarında muvazzafların da bulunduğu 40 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

25 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu

Konya merkezli 25 ilde yürütülen soruşturmasında aralarında muvazzafların da bulunduğu 40 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

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