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  • Son Güncelleme: 02.07.2019 09:43

Başkan Erdoğan ve Bahçeli'den randevusu! Bu hafta görüşecekler

Başkan Erdoğan ve Lideri Bahçeli bu hafta içerisinde görüşecek. lerin ardından telefon görüşmesi yapan iki lider seçim sonuçlarını değerlendirmek ve i planlamak için bir araya gelecek.

Yeni Şafak'ın haberine göre lerinin ardından 'nın ortakları bu hafta biraraya gelecek. ve Genel Başkanı , bu hafta görüşerek seçim sonuçlarını tahlil edecek. Dört yıl seçimsiz bir 'de atılacak adımların değerlendirileceği görüşmede 2023 hedefleri için yeni yol haritası çizilecek.

SONUÇLARI PAYLAŞACAK
İstanbul seçimlerini Millet İttifakı'nın kazanmasının ardından muhalefet cephesi parlamenter sisteme dönüşü dillendirmeye başladı. İki lider görüşmede yeni sistemi de masaya yatıracak. Devlet Denetleme Kurulu'na 'nin işleyişi, olası aksaklıklarının incelenmesi gibi konularda talimat veren Erdoğan, kuruldan gelen sonuçları Bahçeli ile paylaşacak.

SİSTEM TARTIŞMALARINA SON NOKTA
İki lider muhalefetin sistem tartışmalarına son noktayı koymak için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin oturması, yerleşmesi, kurum ve ilkeleriyle olgunlaşması için köklü reform ve yasal düzenlemelerin kısa sürede hayata geçirilmesi için çalışmalara başlanması gerektiğini belirtecek.

MİLLİ BİRLİK İÇİN BİRLİKTE HAREKET
Erdoğan ve Bahçeli'nin Türkiye'nin 2023 lider ülke Türkiye hedefleri doğrultusunda atılacak adımları da belirlemesi planlanıyor. İki lider 2023'e kadar Cumhur İttifakı'nın devam edeceği noktasında mutabık kalacak. Milli birlik ve beraberliğin sağlam esaslara bağlanması için birlikte hareket edilmesi gerektiği vurgulanacak.

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