TOKİ Tuzla kura sonuçları isim isim liste! 2019 TOKİ 2+1, 3+1 konut kura çekiliş sonuçları sorgulama
TOKİ Tuzla kura çekilişi tamamlandı. 102 bin 826 geçerli başvurunun gerçekleştiği TOKİ Tuzla projesi kura çekilişi sonrası, hak sahibi olanlar büyük sevinç yaşadı. İstanbul için 26 Haziran'da başlayan kuralar, 1 Temmuz'da Tuzla ilçesi için devam etti. Kurayı canlı takip edemeyen başvuru sahipleri, kura sonuçlarını araştırıyor. İşte 2019 TOKİ Tuzla kura sonuçları isim listesi...
TOKİ Tuzla kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Haldun Alagaş Spor Kompleksi'nde saat 10.00'da başlayan kura çekilişi tamamlandı. Tuzla'ya inşa edilecek 500 konut için 102 bin 826 geçerli başvuru yapıldı. Tuzla kura çekilişinde çıkan sonuçları haberimizde listeledik. Sonuçlar ile ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamamak için kura sonuçlarını TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden yeniden sorgulamanız gerekiyor. İşte 2019 TOKİ Tuzla kura sonuçları isim isim liste...