TOKİ Tuzla kura sonuçları isim isim liste! 2019 TOKİ 2+1, 3+1 konut kura çekiliş sonuçları sorgulama

TOKİ Tuzla kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Haldun Alagaş Spor Kompleksi'nde saat 10.00'da başlayan kura çekilişi tamamlandı. Tuzla'ya inşa edilecek 500 konut için 102 bin 826 geçerli başvuru yapıldı. Tuzla kura çekilişinde çıkan sonuçları haberimizde listeledik. Sonuçlar ile ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamamak için kura sonuçlarını TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden yeniden sorgulamanız gerekiyor. İşte 2019 TOKİ Tuzla kura sonuçları isim isim liste...