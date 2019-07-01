TOKİ Tuzla kura çekimi tamamlandı. TOKİ'nin 50 bin sosyal konut projesi kapsamında Tuzla'da 500 konut için kura çekimi Ümraniye'de gerçekleştirildi. Kura çekiminin gerçekleştirildiği spor salonunda adeta izdiham yaşanırken, 500 daire için 100 bine yakın başvurunun yapıldığı projede daire sahibi olmaya hak kazananlar büyük mutluluk yaşadı. Hak kazanamayan vatandaşlar ise bir yandan üzüntü yaşarken bir yandan da geri ödemelerin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, TOKİ paraları ne zaman iade edilecek? 2019 TOKİ kurada ismi çıkmayanlara ne zaman geri ödeme yapılır? İşte konu ile detaylar...

TOKİ PARALARI NE ZAMAN İADE EDİLECEK?

TOKİ tarafından kuralı ve kurasız olmak üzere konutlar satışa sunuluyor. TOKİ, kuralı olarak çıkardığı konut satışlarında başvuru sahiplerinden belirli miktarda başvuru ücreti alıyor. Kura çekiminin ardından hak kazanamayanlara bu ücret geri ödeniyor. Bu geri ödemelerin tarihleri projeden projeye değişiklik göstermektedir. Geri ödemelerin yapılacağı tarih kuralı satışa sunulan projenin satış duyurusunda bildiriliyor.