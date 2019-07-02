TOKİ vatandaşları ev sahibi yapmaya devam ediyor. TOKİ İstanbul Başakşehir Hoşdere çekilişi için detaylı bilgileri haberimizden öğrenebilirsiniz. TOKİ Ayazma Kura Çekilişi ile beraber bugün TOKİ Hoşdere kura çekilişi de eş zamanlı olarak saat 10:00 itibari ile Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde (Bahçeşehir/Başakşehir) adresinde gerçekleştirilecek. TOKİ Başakşehir Hoşdere konut projesi için merakla beklenen kura çekilişi için geri sayım başladı. Saat 10:00 itibari ile kura çekilişi başlayacak ve canlı yayında tek tek hak sahipleri belirlenecek. Adı çıkan kişiler için kat ve daire numarasının belirleneceği ikinci çekiliş yapılırken adı çıkmayan kişilere TOKİ peşinatları iade süreci devam edecek. Konut alıcısı, konut satış sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren on dört gün içerinde cayma hakkına sahiptir.