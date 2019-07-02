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  • Son Güncelleme: 02.07.2019 10:30

Arnavutköy'de organize suç operasyonu! Banyo penceresinde silah bulundu

Müdürlüğü, Narkotik ve Polislerince sabah saatlerinde organize suç örgütüne operasyon düzenlendi. Operasyonda bazı kişiler gözaltına alınırken, evin dış cephesindeki banyo penceresine gizlenen silah ele geçirildi.

'da ekipleri sabah saatlerinde Arnavutköy'de bulunan önceden belirlenen bazı adreslere operasyon yaptı.

APARTMANA BASKIN
Sabah saatlerinde Vatan Caddesi'nde bulunan emniyet yerleşkesinden hareket eden ekipler, Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı Yaşar Apartmanı'na baskın yaptı.

Narkotik Suçlarla Mücadele ve Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda apartmanın kapısı koçbaşı ile kırılarak içeri girildi.

BANYO PENCERESİNDE SİLAH
Polis, apartmanda ve apartman çevresinde arama yaptı. Yapılan aramalarda apartmanın dış cephesinde bulunan banyo penceresine gizlenmiş bir adet tabanca ele geçirildi. Yapılan aramalar sonrasında evde bulunan 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı.


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