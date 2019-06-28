TOKİ İstanbul Başakşehir Kayabaşı 2+1 kura çekilişi sonuçları ilan edildi. Peki, kurada adı çıkanlar ve çıkmayanlar ne yapacak, TOKİ paraları ne zaman iade edilecek? TOKİ Kayabaşı başvuru sonuçları 26 Haziran ve 27 Haziran tarihlerinde yapılan çekilişler ile belirlendi. Çekilişler sonucunda 2+1 hak sahipleri ve 3+1 hak sahipleri belirlendi. Peki, çekilişte adı çıkanlar ve adı çıkmayanlar ne yapacak, TOKİ başvuru paraları ne zaman iade edilecek? Kurada adı çıkan ve adı çıkmayan herkese TOKİ SMS bilgilendirme mesajı göndererek kura sonucu hakkında bilgilendirmede bulunacak. Başvuru parası için yatırılan ücretler kişinin başvuruda bulunduğu banka şubeleri üzerinden dekontları ve kimlik belgeleri ile başvuruda bulunmaları halinde geri ödenecek.