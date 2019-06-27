Toplu Konut idaresi (TOKİ) idaresi tarafından 50 bin konut projesi için çekilişler kısa bir süre önce başlamıştı. İstanbul'da Başakşehir Kayabaşı projesi için çekilişler 26-27 Haziran tarihlerinde yapıldı. Şimdi TOKİ Silivri Alipaşa konutlarına başvuruda bulunan vatandaşlar merakla TOKİ Silivri Alipaşa kura çekiliş sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, TOKİ Silivri Alipaşa kura çekilişi ne zaman? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

TOKİ SİLİVRİ ALİPAŞA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Silivri 685 konut kura törenleri, 28 Haziran 2019 saat 10.00'da Başakşehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılacak. Çekilişler 1 Temmuz 2019 saat 10.00'da Haldun Alağaş Spor Kompleksi'nde yapılacak olan Tuzla 500 konut kurası ile devam edecek.