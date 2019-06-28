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  • Son Güncelleme: 28.06.2019 10:47

Türk pilotlarının tarihi hamlesi Yunanlar ve ları titretti!

Türk F-16’ları Yavuz sondaj gemisini selamladı, F-16 pilotları, Yavuz’un üzerinde uçarken o anı fotoğraf karesiyle ölümsüzleştirdi. Pilotların Yavuz sondaj gemisiyle özçekimi, Yunan ve basınında geniş yer buldu.

Türkiye Doğu 'deki hakları konusunda kararlığını sürdürüyor. Bu çerçevede ikinci sondaj gemisi 'Yavuz' bölgeye gidiyor.

Yavuz, Akdeniz'deki seyri sırasında Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16 uçakları tarafından selamlandı. F-16 pilotları bu anı özçekim ile ölümsüzleştirdi.

YUNAN VE RUM BASININDA GENİŞ YERDİ
Türk pilotların özçekimine Yunan ve basınında geniş yer verildi.

"Newsbomb" Türk pilotların özçekimi için "Ankara'dan güç gösterisi: Yavuz Akdeniz'de savaş uçakları eşliğinde geziyor" başlığını kullandı. Aynı vurgu, haber sitesinin Rum Kesiminde yayınlanan haberinde de vardı.

'ın önde gelen gazetelerinden Ta Nea, Türk pilotların özçekimini ''Türk F-16'lar Doğu Akdeniz'de Yavuz'un üzerinde uçtu'' başlığı ile öne çıkardı. Gazete, Yavuz'un Doğu Akdeniz'e Türk F-16'larının sıcak selamlaması ile gittiği vurgulandı.

Yunan SKAI televizyonunda yayınlanan programda da Türk pilotların özçekimine yer verildi.

Antenna kanalı da Yavuz'un Türk F-16'ları eşliğinde 'dan yola çıktığını duyurdu. Rum kesiminde de yayın yapan Yunan televizyonu, Yavuz'un Akdeniz'deki seyrine savaş uçakları dışında iki Türk fırkateyninin eşlik ettiğine dikkati çekti.

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