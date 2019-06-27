Yargının yeni yol haritası niteliği taşıyan taslak paketle, istinafa çekidüzen verilirken, hâkim savcılara coğrafi teminat getiriliyor. Büyük tepki çeken çocukların icradan teslimi uygulaması kaldırılıyor. Cumhuriyet Davası'nda tartışılan beş yılın altındaki cezaların istinafta kesinleşmesi ve Yargıtay yolunun kapalı olması düzenlemesi değişiyor.