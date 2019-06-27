Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Zeytin Dalı Harekatı sırasında Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın şehit edilmesi olayına karışan tutuklu sanıklar Ahmet Maho, Cengiz Mustafa, Firaz Kilkavi, Hüseyin Kilkavi, İbiş Maho, İdris Mustafa, Mesut Mecit Kilkavi, Muhammed Cafer, Ramadan Hanif Maho, Reşit Maho ve Rezzan Behçet Ahmet ile sanıkların avukatları katıldı.

ÜÇER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENİYOR

11 YPG/PKK'lı terörist hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.



RAPORLAR SANIKLARA GÖSTERİLDİ

Mahkeme başkanı, dijital materyallerinin incelenmesi sonucu hazırlanan raporları sanıklara gösterdi.

Sanıklardan bazıları bu raporlarda yer alan fotoğrafların kendilerine ait olmadığını öne sürdü.

İfadeleri alınan sanıklar, suçsuz olduklarını iddia ederek, tahliyelerini istedi.



DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, dijital materyallerin incelenmesi sonucu düzenlenen raporda yer alan Kürtçe ve Arapça yazışmaların tercüme edilmesi sürecinin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın şehit edilmesi ve akabinde Usta'nın naaşının kaçırılması olayına karışan 9 terörist, 14 Eylül 2018'de Suriye'nin Afrin kentinde jandarma istihbarat ve terörle mücadele birimleri ile MİT'in çalışmasıyla yakalanarak Türkiye'ye getirilmiş ve tutuklanmıştı. Aynı olaya karışan 2 YPG/PKK'lı terörist de Suriye'de yakalanarak getirildikleri Hatay'da cezaevine gönderilmişti.

