Af yasasında son durum nedir? Af yasasıyla ilgili yeni açıklama yapıldı

"Af yasasında son konum nedir? 2019 Af yasası ve ceza indirimi çıkacak mı?" diye vatandaşlar tarafınca araştırılmaya devam ediyor. Son günlerde Ankara kulislerinde ceza infaz kanunu ile ilgili değişiklik teklifinin görüşülmesi af çıkacak mı sorularını gündeme getirdi. MHP, 19 Mayıs 2018 tarihine kadarki kabahatlara ilişkin 5 yıl şartlı indirim öngören kanun teklifini 24 Eylül'de TBMM Başkanlığına sunmuştu.
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