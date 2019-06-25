Af yasasında son durum nedir? Af yasasıyla ilgili yeni açıklama yapıldı Milyonların beklediği af yasası ile ilgili çok önemli bir açıklama geldi. İçişleri Bakanı af meselesiyle ilgili Adalet Bakanlığı'yla beraber çalıştıklarını belirtti ve ekledi "Adalet Bakanlığı'nın daha kapsamlı bir çalışması söz konusu.

"Af yasasında son konum nedir? 2019 Af yasası ve ceza indirimi çıkacak mı?" diye vatandaşlar tarafınca araştırılmaya devam ediyor. Son günlerde Ankara kulislerinde ceza infaz kanunu ile ilgili değişiklik teklifinin görüşülmesi af çıkacak mı sorularını gündeme getirdi. MHP, 19 Mayıs 2018 tarihine kadarki kabahatlara ilişkin 5 yıl şartlı indirim öngören kanun teklifini 24 Eylül'de TBMM Başkanlığına sunmuştu. HABERİN DEVAMI

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