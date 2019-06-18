Nafaka davasız düşürülemez

Eski eşim nafakayı düşürmekle tehdit ediyor. Haklarım nedir?

Boşanma veya nafaka davalarından sonra verilmiş olan nafakaya ilişkin hükümlerin kesin hüküm niteliği yoktur. Taraflar her zaman hayat standartlarındaki düşüş, ihtiyaçlarının değişmesi vb. durumları gerekçe göstererek nafakanın azaltılmasını veya artırılmasını talep edebilir. Fakat bu dava açılıp hüküm verilene kadar, mevcut nafaka aynı şekilde devam eder. Eşiniz dava açmadan nafaka ödeme yükümlülüğünden kurtulamaz veya nafakayı düşüremez. Eşiniz aleyhine ödemediği ve eksik verdiği nafakalar için icra takibinde bulunabilir, maaş haczi yolu ile parayı tahsil edebilirsiniz. Ayrıca İcra İflas Kanunu 344. Madde "Nafakaya ilişkin kararların gereğini yerine getirmeyen borçlunun, alacaklının şikayeti üzerine, 3 aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra kararın gereği yerine getirilirse, borçlu tahliye edilir" şeklindedir.







​BİLİŞİM SUÇUNA HAPİS VE PARA CEZASI



Bilişim suçlarının cezası nedir?

Teknolojinin gelişimi ve insanların bilgisayarı, interneti, sosyal medyayı etkin şekilde kullanmalarına bağlı olarak geliştirilen taklit etmek, sahte hesap açmak ya da bir veriyi yok etmek, bozmak suretiyle ortaya çıkan fiiller, bilişim suçlarına dahildir. Elektronik ortamda yapılan bir takım fiiller, kişilerin huzurlarını bozmalarına sebep olurken, şahsi ya da kurumsal verileri ve önemli içerikleri de ele geçirme noktasında sıkıntı yaşatabilmektedirler. Öncelikle 5237 Türk Ceza Kanunu'nun 243 ve 245'inci maddelerinde detaylandırılan suçların mağduru olmamak için titiz davranmalı ve kişisel verilerinizin güvenliği ile ilgili teknik tedbirleri almalısınız. Yine de bilişim suçlarının mağduru konumuna düştüyseniz, örneğin kişisel verileriniz çalındı, web siteniz hacklendi ise ilk iş suçun failini bulabilmektir. Bilişim suçlarının tespitinde en önemli aşama IP adresinin tespitidir. IP, bilgisayarın değişmeyen kimliğidir. IP türleri mevcut olsa da bilişimle ilgili en net ulaşım alanı IP'lerdir. IP adreslerinin kolluk kuvvetlerinin ilgili bölümleri tarafından tespiti ve bu tespit sonucunda suçu işleyen bilgisayarın kullanıcısı tespit edilebilmektedir. Bilişim suçlarında da yıldırıcı cezalar alınmakta ve hapis ile adli para cezaları uygulanmaktadır. Bilişim sisteminin bütününe ya da bir kısmına, hukuka aykırı davranarak girmiş olan ve sistem içinde kalmaya devam eden kimseye 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası uygulanır. Ayrıca Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen bazı suçların bilişim teknolojileri kullanılarak işlenmesi de mümkündür. Cezası ilgili suç türünün kanunda o suç için öngörülen ceza miktarlarına göre belirlenir.



SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL

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